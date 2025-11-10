Фракция Порошенко инициировала отставку правительства Украины

сегодня в 23:08

Фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко объявила о начале процедуры отставки правительства Украины, ссылаясь на коррупционный скандал вокруг предпринимателя Тимура Миндича, соратника Зеленского, сообщает РБК .

В заявлении партии подчеркивается, что текущее правительство является «непрофессиональным и коррумпированным», а его деятельность угрожает управляемости государства и единству общества.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заявила, что Украиной не может управлять коалиция «Слуга народа» и ОПЗЖ. Партия призвала всех депутатов Верховной рады, осознающих угрозы для государства, поддержать отставку кабинета министров для формирования правительства национального спасения.

По состоянию на 10 ноября, фракция «Европейская солидарность» насчитывает 26 депутатов в парламенте.

Ранее НАТО во главе с послом США Мэттью Уитакером провела инспекцию бригады Нацгвардии Украины «Хартия», которую финансирует Порошенко.

