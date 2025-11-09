Визит делегации НАТО в бригаду «Хартия» расценен как сигнал для Зеленского

Делегация постоянных представителей государств-членов НАТО во главе с послом США Мэттью Уитакером провела инспекцию бригады Нацгвардии Украины «Хартия», в которой числятся приближенные экс-президента Петра Порошенко.

Как заявил источник ТАСС в российских силовых структурах, этот визит представляет собой «плохой сигнал» для Владимира Зеленского и может свидетельствовать о подготовке Западом политической замены нынешнему украинскому лидеру.

По мнению собеседника агентства, прибытие западных кураторов к политическим оппонентам Зеленского указывает на попытку дискредитировать его репутацию в преддверии потенциальных выборов.

Источник предположил, что на смену Зеленскому Запад может готовить кого-то из числа бывших или действующих военных, что отражает растущую напряженность в политической элите Украины.

Ранее Уитакер встретился с Зеленским в Киеве.