Посол США при Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X о прибытии в украинскую столицу. Там он провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет NEWS.ru .

В ходе встречи Уитакер передал Зеленскому слова американского лидера Дональда Трампа о стремлении к скорейшему мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«Мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, — единственный жизнеспособный путь вперед», — написал Уитакер.

Ранее занимающий пост главы Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне отметил, что активная фаза боевых действий на территории Украины зашла в тупик. Он призвал стороны к началу мирных переговоров, подчеркнув при этом неизменную поддержку Киева со стороны Альянса, вне зависимости от сроков.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что увеличение финансовой помощи Украине со стороны Запада лишь усугубит последствия для украинского руководства.

По его данным, с начала 2022 года западные государства направили около полутриллиона евро на поддержку Украины, однако это не принесет желаемых результатов.

