Fox News: встреча Путина и Трампа может пройти 11 августа

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал следующую неделю ориентиром для встречи российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, место, где состоятся переговоры, уже согласовано, но будет объявлено позднее.

«Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе», — говорится в сообщении телеканала.

В Fox News добавили, что встреча двух лидеров может состояться уже 11 августа. В настоящее время столица Италии обсуждается в качестве одного из мест для переговоров. Если же встреча Путина и Трампа состоится позднее, то в качестве вариантов будут предложены другие страны Евросоюза и мира.

При этом, как отметил ТАСС со ссылкой на источник, Европа не рассматривается в качестве локации для встречи Путина и Трампа.