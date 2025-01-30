Fox News: из США депортируют граждан бывших СССР и Югославии
В США нашли граждан бывших СССР, Югославии и Чехословакии
В США нашли граждан бывших СССР, Югославии и Чехословакии, подлежащих депортации, сообщает RT.
В Иммиграционной и таможенной полиции США сообщили в ответ на запрос Fox News, что на ноябрь 2024 года в стране ожидали депортации 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.
О причинах такого ответа о гражданах уже несуществующих стран социалистического лагеря не сообщается.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен организовать специальную тюрьму на кубе для особо опасных нелегальных мигрантов.