Flightradar: еще один российский самолет вылетел на Аляску

Еще один спецборт Ил-96 вылетел вечером в четверг из Москвы на Аляску. Это следует из данных Flightradar, сообщает РИА Новости .

Российский самолет направляется в Анкоридж. Именно там 15 августа пройдут переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Днем в четверг стало известно, что на Аляску прибыл другой Ил-96. Отмечается, что на борту могла находиться часть российской делегации, которая тоже примет участие в саммите РФ — США.

Встреча двух лидеров стартует в Анкоридже 15 августа в 11:30 по местному времени — это 22:30 по Москве. Сначала Путин и Трамп переговорят тет-а-тет, затем состоятся переговоры делегаций.