Фицо: Словакия больше всех пострадает от отказа ЕС от энергоносителей из РФ

Если решение Евросоюза по поводу отказа от нефти и газа из РФ вступит в силу, то от этого больше всех пострадает Словакия. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщает ТАСС со ссылкой на Rádio Slovensko.

По его словам, отказ от российских энергоносителей будет «выстрелом в собственное колено». Фицо считает, что после принятия этого решения наиболее пострадавшей страной будет Словакия.

Позиция республики была доведена до Еврокомиссии. Фицо отметил, что там ее поняли.

Он также отметил, что отказ ЕС от нефти и газа из РФ — это «очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией». Кроме того, Фицо коснулся темы украинского кризиса.

По его словам, его нужно как можно скорее урегулировать, но после заседания Евросовета у него «не возникает чувства, что в этом есть большая заинтересованность», так как ЕС не собирается давить на стороны конфликта для достижения скорейшего перемирия.

Фицо также отверг возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, так как тот его «ненавидит». Но вместе с тем премьер Словакии поддержал перспективу принятия Киева в ЕС. Он также подтвердил целесообразность проведения переговоров с Украиной.

Ранее ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России. Это связано с тем, что его заблокировала Словакия, воспользовавшись правом вето.