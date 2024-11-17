Между Москвой и Вашингтоном проходит собственная специальная военная операция. Двум странам необходимо начать вести диалог для завершения конфликта на Украине, сообщает URA со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Закончить боевые действия между Москвой и Киевом, по мнению политика, можно только за столом переговоров. Это не военный конфликт, а специальная военная операция между РФ и США на территории Украины.

Завершить боевые действия с помощью финансовой или военной помощи не получится. При этом Фицо выступает против того, чтобы Украину принимали в Европейский союз.

Ранее премьера Словакии раскритиковали за то, что он принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фицо обвинили в «работе на Россию».