В Словакии участие Фицо в российской программе назвали позором

Фицо обрушил на себя критику в Словакии, поучаствовав в российской телепрограмме

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо появился в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», после чего в родной стране на него обрушилась критика, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Это огромный позор. Дома его лоскутное (правительство - ред.) разваливается, здравоохранение — не тема для премьер-министра, но он найдет время, чтобы служить (президенту РФ Владимиру - ред.) Путину», — заявил лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

На российском телевидении Фицо раскритиковал подход стран Евросоюза к конфликту между Россией и Украиной. Он также отметил, что в мае 2025 года обязательно приедет в Москву на масштабное празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Словацкий премьер неоднократно высказывался в пользу того, чтобы возобновить отношения с Россией, а также критиковал санкции, которые против Москвы ввел Запад и США.

Ранее Фицо заявил, что без каких-либо колебаний готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.