Премьер Словакии ответил, готов ли говорить с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов «без колебаний» вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если возникнет такая необходимость. Ранее он сказал, что хочет приехать на московский Парад Победы 9 мая 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».