Финляндия и Швеция попросили ЕС строже выдавать визы россиянам

Глава МИД Финляндии Валтонен: туристы из России не должны отдыхать летом в ЕС

Финляндия и Швеция обратились к Еврокомиссии и странам Евросоюза с призывом строже рассматривать визовые заявления граждан России, сообщает «Царьград» .

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила с видеообращением в соцсети X. Она объяснила инициативу Хельсинки и Стокгольма желанием ограничить поездки россиян в Европу.

«Мы не можем позволить гражданам России наслаждаться свободами европейской жизни», — заявила Валтонен.

Министр также указала, что приближающийся летний сезон не должен стать временем для отдыха российских туристов. От имени Финляндии и Швеции она призвала Еврокомиссию и страны ЕС применять более строгие критерии при рассмотрении визовых заявлений.

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