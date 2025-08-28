Fatto Quotidiano: ЕС почти полностью исчерпал потенциал санкций против РФ

ЕС почти полностью исчерпал свой потенциал санкций против России, пишет il Fatto Quotidiano, сообщает RT .

«В 19-м пакете мер против Москвы остаётся крайне мало реальных целей», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что введение новых санкций против российских нефтяной и газовых отраслей становится менее вероятным.

ЕС рассматривает возможность введения вторичных санкций в рамках ограничений против России.

Отмечается, что министры стран Евросоюза обдумывают введение новых санкций в отношении нефтяного, газового и финансового секторов экономики РФ.