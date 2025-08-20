У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

сегодня в 05:07

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксирован толчок магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости .

Эпицентр сейсмического события располагался в 191 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,5 км.

Отмечается, что это третьи за текущие сутки подземные толчки магнитудой от 5.

Сообщений от местных жителей об ощущаемых колебаниях почвы, разрушениях или пострадавших не поступало.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.