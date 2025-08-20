Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что санкции ЕС вредят самому объединению, а поддержка союзом украинских вооруженных сил свидетельствует лишь о желании вести войну во что бы то ни стало, передает «Газета. Ru» .

По мнению Чепы, санкции ЕС уже доказали свою неэффективность — хотя бы потому, что пришлось ввести 18 пакетов.

«Когда разрабатывали еще только третий пакет, европейцы говорили, будто этого достаточно для того, чтобы российская экономика рухнула. Очередной пакет санкций несет в себе издержки для европейской экономики, и, даже нанося какой-то ущерб России, ЕС вредит и себе. И по некоторым вопросам неясно, кто несет более серьезные потери», — считает он.

Что же касается поддержки ВСУ со стороны Европы, то, по мнению собеседника издания, это свидетельствует о то, что в «ЕС хотят продолжения войны не мытьем, так катаньем».