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Евросоюз настаивает на включении Украины в процесс переговоров

В Евросоюзе прокомментировали телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа . Страны настаивают на включении Украины в переговорный процесс, сообщает РИА Новости .

Телефонный разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа. Лидеры обсудили множество вопросов, в том числе завершение российско-украинского конфликта.

Разговор прокомментировала официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Она заявила, что ЕС придерживается принципа «никаких решений по Украине без Украины».

«Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров», — заявила Пиньо.

В том числе министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни обратил внимание, что Европа не должна играть вторичную роль в переговорах по вопросу завершения украинского конфликта. Глава итальянского дипведомства отметил, что все диалоги ведут к миру на Ближнем Востоке и Украине.