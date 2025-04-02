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Европейский суд требует от Финляндии объяснить причину закрытия границы с РФ

Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия финско-российской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Отмечается, что жалобу в ЕСПЧ подали девять человек русского происхождения, проживающих в Финляндии.

Истцы утверждают, что закрытие восточной границы нарушает их права, так как поездки между Финляндией и РФ являются важной частью их жизни.

В частности, у некоторых заявителей есть семьи, проживающие на территории России, с которыми теперь нет возможности встретиться.

Ранее сообщалось, что Финляндия может начать обсуждать шаги по открытию границы с РФ не ранее конца этого года.