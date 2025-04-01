Финляндия может начать открывать границу с Россией не ранее конца 2025 года

Финляндия может начать обсуждать шаги по открытию границы с РФ не ранее конца этого года, процесс будет идти поэтапно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Ilta Sanomat.

По словам источников, прогресс может начаться «если Евросоюз примет какие-либо решения по поводу отношений с Россией», это произойдет не ранее, чем в конце текущего года.

При этом отмечается, что послабления по пограничному вопросу не будут означать полноценного открытия границы.

Ранее сообщалось, что главы государств Евросоюза начали обсуждать, когда им нужно связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласие по поводу того, что контакт должен поддерживаться, есть, рассказал президент Финляндии Александр Стубб.

Контакты европейских лидеров с Путиным должны, по мнению политика, вестись скоординировано. Поэтому пока нет точной информации, когда именно это должно произойти.