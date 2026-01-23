Европа выделила первые деньги на судебное преследование «русских лидеров»

Евросоюз выделил первый транш финансирования для создания специального трибунала по Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Речь идет о сумме в 10 миллионов евро, предназначенной для начала работы новой структуры. Россия считает такие инстанции нелегитимными, сообщает «Царьград» .

Каллас в своем X-аккаунте заявила, что выделенные средства пойдут на организационные мероприятия по привлечению к ответственности «русских лидеров» за участие в конфликте с Украиной.

«Сегодня Европейский союз выделил начальные 10 миллионов евро для формирования нового Специального трибунала по привлечению к ответственности русских лидеров за их участие в конфликте Москвы с Украиной», — заявила глава евродипломатии.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о нелегитимности любых попыток создания подобных судебных инстанций. В МИД РФ подчеркивали, что подобные структуры выходят за рамки международного права и не имеют юридической силы.

