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Welt: Европа решит вопрос с отправкой военных инструкторов на Украину до ноября

Министры иностранных дел и обороны европейских стран на следующей неделе обсудят официальную отправку военных инструкторов в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Окончательное решение, как сообщают источники издания, примут в течение ближайших двух месяцев. Сама встреча планируется 27 августа.

Украинское правительство просило Евросоюз отправить инструкторов в зону спецоперации еще 31 мая. Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Франция и Дания поддержали это решение.

Ранее в Курской области заметили наемников из американской ЧВК Forward Observation Group, сражающихся на стороне ВСУ. Однако они пробыли там недолго — уже 22 августа их ликвидировали.