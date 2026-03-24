Европа частично пожалела о прекращении поставок российского газа за ночь

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи в австралийском парламенте сказала, что ЕС пришлось отказаться от приобретения газа у РФ «за одну ночь». Она отметила, что шаг оказался «болезненным», сообщает РИА Новости .

Политик добавила, что увеличение стоимости топлива оказалось болезненным для европейцев. При этом в ЕС занимаются «переосмыслением собственных зависимостей». В частности, это касается газа из РФ.

По словам фон дер Ляйен, существовали якобы «предупреждающие сигналы». Затем в Европе «усвоили урок» в феврале 2022 года.

Глава ЕК предложила австралийским депутатам предположить ситуацию, в которой страна отказался от продажи железной руды. Именно с таким пришлось столкнуться ЕС. Импортировать газ из РФ запретили буквально за сутки.

После начала СВО Евросоюз ввел против России санкции. Среди них были ограничения на импорт газа, нефти. Поставки «голубого топлива» значительно упали.

