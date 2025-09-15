Euractiv: страны ЕС хотят полностью запретить въезд для туристов из России

По информации портала Euractiv, некоторые страны выступают за полный запрет на въезд российских туристов на территорию Евросоюза. Однако для принятия такое решение должно поддержать большинство членов ЕС, сообщает ТАСС .

В материале не указано, какие именно страны требуют запрета на въезд россиян. При этом Чехия, Польша, Финляндия и прибалтийские государства уже ограничили выдачу виз гражданам России.

Также Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз жителям РФ, при этом она добивается аналогичных шагов для россиян на общеевропейском уровне в рамках 19-го пакета санкций.

Тем временем Китай официально ввел безвизовый режим для россиян на 30 дней. Спрос на авиабилеты и бронирование отелей в Поднебесной вырос почти в 2 раза. Наиболее популярными направлениями среди российских туристов стали Пекин и Шанхай.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.