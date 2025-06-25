«Это закончило войну»: Трамп сравнил свой удар по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

Американский удар по Ирану схож со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки во Второй мировой войне, считает президент США Дональд Трамп. Он заявил, что обе атаки «закончили войну», сообщает РИА Новости .

«Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное, что положило конец той войне», — сказал американский лидер на полях саммита НАТО в Гааге.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана под предлогом осуществления Тегераном тайной военно-ядерной программы. Арабская республика отвергла обвинения и ответила своим ракетными обстрелами. Стороны обменивались ударами на протяжении почти двух недель.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.

Накануне, 24 июня, американский президент сказал, что ему придется «успокоить Израиль» из-за того, что еврейское государство нарушило режим прекращения огня. Трамп также заявлял, что «Иран и Израиль сражаются так долго и так ожесточенно, что уже не понимают, какого х** они творят».