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Зеленский считает, что РФ воспользуется миром с Украиной для укрепления позиций

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о мире с Россией, назвав его очень опасным для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Орда».

«Прекращение огня сегодня… Для нас это очень опасно, очень», — сказал Зеленский, отметив, что наступивший мир Россия использует для укрепления собственных позиций.

Ранее российский президент Владимир Путин высказался о легитимности Зеленского, отметив, что Россия должна понимать, с кем можно обсуждать такие серьезные вопросы.

Сам Зеленский заявил, что рассуждения о его легитимности не имеют никакого значения. Срок президентского правления украинского лидера истек 20 мая 2024 года.