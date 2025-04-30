«Это немыслимо»: Дональд Трамп недоволен тратой миллиардов долларов на Украину

Американский президент Дональд Трамп заявил, что абсолютно недоволен бессмысленным вливанием финансовых средств в Украину. По его мнению, Вашингтон потратил уже немыслимую сумму, в том числе по вине бывшего президента страны Джо Байдена, пишет ТАСС .

«Сколько денег мы дали Украине?» Реальная цифра — около 350 миллиардов долларов, это немыслимо. <…> Мы давали деньги так, будто они выбрасываются в окно. И это делал Байден», — заявил Трамп.

Это не первый раз, когда американский президент открыто выражает недовольство по поводу вложений финансовых средств в украинский кризис. Аналогичное мнение Трамп выразил еще 28 февраля в Белом доме, когда лично встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Тогда Трамп высказал мнение о том, что США потратили уже слишком много денег и затянувшийся конфликт пора завершать, в том числе для того, чтобы Вашингтон мог тратить средства на что-то более значимое, чем поддержание кризиса. Он прямо сказал Зеленскому, что пора двигаться в сторону прекращения огня, но украинский президент не согласился с этим.

В итоге диалог, который должен был закончиться подписанием сделки по редкоземельным металлам, перерос в перепалку, за которую Зеленскому в итоге пришлось извиняться.