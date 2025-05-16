«Это не конец»: переговоры с РФ могут продолжиться, заявили на Украине

Прямые российско-украинские переговоры могут продолжиться, утверждает «Новини.Live» со ссылкой на источник в делегации Киева. Собеседник издания заявил, что завершение сегодняшних переговоров в Стамбуле — «это пауза, не конец». Москва пока не подтверждала эту информацию.

Встреча переговорщиков России и Украины длилась менее двух часов и прошла во дворце Долмабахче. На мероприятии также присутствовали представители Турции.

Кремль пока не делал официальных заявлений об итогах переговоров. Киев и Москва также не озвучивали, намерены ли проводить новый раунд консультаций.

Ранее украинские СМИ утверждали, что делегация Киева на переговорах якобы общалась с представителями Москвы через переводчика. Российские медиа писали, что переводчик на стамбульских переговорах был, однако делегаты говорили на русском языке.