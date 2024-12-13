Это кошмар: российский турист пожаловался на отпуск в Абхазии
Российский турист пожаловался на испорченный отдых в Абхазии
Фото - © © Наталья Гармашева / Фотобанк Лори
Российский турист Анатолий Макаров пожаловался на испорченный сервисом и ценами отдых в Абхазии, сообщает портал АБН24.
По словам россиянина, сервис в республике фактически исчез, цены многократно выросли, путешественников могут обмануть и обсчитать.
«На рынке продавцы специально ставят весы так, чтобы покупатели не видели, сколько весит товар. Если кто-то начинает спорить и требовать вернуть деньги, его грубо посылают», — поделился турист.
Ранее в Абхазии вспыхнули протесты против инвестиционного соглашения с Россией. Президент республики покинул свой пост. Позже в стране начались перебои со светом.