Это кошмар: российский турист пожаловался на отпуск в Абхазии

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Российский турист пожаловался на испорченный отдых в Абхазии

Российский турист Анатолий Макаров пожаловался на испорченный сервисом и ценами отдых в Абхазии, сообщает портал АБН24 .

По словам россиянина, сервис в республике фактически исчез, цены многократно выросли, путешественников могут обмануть и обсчитать.

«На рынке продавцы специально ставят весы так, чтобы покупатели не видели, сколько весит товар. Если кто-то начинает спорить и требовать вернуть деньги, его грубо посылают», — поделился турист.

Ранее в Абхазии вспыхнули протесты против инвестиционного соглашения с Россией. Президент республики покинул свой пост. Позже в стране начались перебои со светом.