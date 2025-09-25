Есть 2 ключевых фактора: сможет ли Европа «вывезти» Украину без США?

Раньше половина помощи Украине в рамках конфликта приходилась на Вашингтон, теперь нагрузка ложится на европейцев, и в прежнем масштабе они кампанию не вытянут, сообщил РИАМО политолог, американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Здесь два ключевых фактора. Во-первых, сколько еще этот конфликт будет длиться; во-вторых, как будет развиваться наше наступление. Если наступление будет более стремительным и их армия начнет трещать по швам, нагрузка станет совершенно иной», — сказал Блохин.

Он добавил, что также все будет зависит от ситуации на поле боя — выдержат ли ВСУ давление.

«Затянув пояса, страны Европы могут вынести такую ситуацию и продолжить помощь, но не в том масштабе, как ранее. Раньше половина помощи приходилась на США, другая половина — на Европу. Европейцам нужно хотя бы держать свою планку. Отсутствие поддержки США — это существенный фактор», — отметил политолог.

