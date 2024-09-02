Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно проник в Курскую область и опубликовал об этом материал. Репортера сопровождали бойцы ВСУ, сообщает РИА Новости .

В статье, опубликованной на сайте Independent, отмечается, что Крушельницкий посетил город Суджа. Его сопровождали украинские военные. Также журналист побывал в других населенных пунктах, которые находятся в 20 км от города.

Ранее стало известно, что британской журналистке The Times Кэтрин Филп после посещения Суджи запретят въезд в Россию. Против корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша также возбудили уголовное дело после его поездки в курскую Суджу.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый случай проникновения зарубежных репортеров в Курскую область будет рассмотрен отдельно. Это правило касается журналистов всех стран.