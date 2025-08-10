ЕС выступил за переговоры по украинскому конфликту по текущей линии фронта

Лидеры стран, входящих в ЕС, перед переговорами на Аляске призвали вести разговор об урегулировании украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, сообщает ИА «Регнум» .

15 августа запланировано провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры пройдут на Аляске. Губернатор этого американского штата Майк Данливи подтвердил, что территория полностью готова к предстоящей встрече лидеров двух стран.

В совместной декларации глав шести государств ЕС и руководителя Еврокомиссии, которая была обнародована 9 августа, сказано, что Евросоюз привержен принципу недопустимости изменения международных границ силой. Кроме того, Европа хочет убедить главу Белого дома, что Украина должна присутствовать на этих переговорах.

При этом одним из важнейших сигналов западному миру при выборе Аляски для переговоров стала демонстрация того, что саммит пройдет не только не в Европе, но и без ее участия.