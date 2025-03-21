Политолог Косоруков: ЕС пытается навязать мир силой, но это путь в никуда

Ранее лидеры ЕС подписали итоговый документ на саммите в Брюсселе, в котором они заявили, что сохранили свой подход «мир через силу» на Украине. Документ подписали 26 из 27 стран союза. В нем сказано, что европейцы готовы и дальше вводить санкции против России, а также удерживать замороженные российские активы.

«ЕС, конечно, мастер элегантных оксюморонов: „Мир через силу“ — это как здоровый фастфуд или гуманный санкционный режим. История учит, что попытки навязать стабильность силой или угрозой силы обычно заканчиваются тем, что сила застревает в историческом цементе, а стабильность рассыпается», — сказал Косоруков.

По его словам, стратегия Брюсселя строится на создании видимости миротворческих усилий, за которыми скрывается милитаризация и экономическое давление.

«Брюссель, видимо, решил, что если повторять „мир“ громче, то никто не заметит, как за этим словом прячутся танки, санкции и неработающие миротворческие миссии. Но, как говорится, благими намерениями дорога в ад вымощена, а, судя по последним новостям, ЕС уже завез туда асфальтоукладчики», — отметил политолог.

Косоруков подчеркнул, что европейские власти пытаются удерживать политические рейтинги за счет демонстрации силы и внешней угрозы, однако этот подход уже не работает.

«Это просто новая серия европейского шоу „Хочу мир, но чтобы все дрожали“. Рейтинги, впрочем, падают — зрители устали от повторов. ЕС находится в состоянии внутреннего кризиса: союз теряет влияние в глобальной политике, а попытки компенсировать это за счет силового давления лишь усугубляют ситуацию. Если ЕС хочет мира, может, сначала перестанет ссориться со своим отражением в зеркале?» — заключил эксперт.