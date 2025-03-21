ЕС стоит перестать ссориться со своим отражением в зеркале — мнение
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Попытки Евросоюза достичь стабильности путем применения силы или давления могут обернуться обратным эффектом, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков.
Ранее лидеры ЕС подписали итоговый документ на саммите в Брюсселе, в котором они заявили, что сохранили свой подход «мир через силу» на Украине. Документ подписали 26 из 27 стран союза. В нем сказано, что европейцы готовы и дальше вводить санкции против России, а также удерживать замороженные российские активы.
«ЕС, конечно, мастер элегантных оксюморонов: „Мир через силу“ — это как здоровый фастфуд или гуманный санкционный режим. История учит, что попытки навязать стабильность силой или угрозой силы обычно заканчиваются тем, что сила застревает в историческом цементе, а стабильность рассыпается», — сказал Косоруков.
По его словам, стратегия Брюсселя строится на создании видимости миротворческих усилий, за которыми скрывается милитаризация и экономическое давление.
«Брюссель, видимо, решил, что если повторять „мир“ громче, то никто не заметит, как за этим словом прячутся танки, санкции и неработающие миротворческие миссии. Но, как говорится, благими намерениями дорога в ад вымощена, а, судя по последним новостям, ЕС уже завез туда асфальтоукладчики», — отметил политолог.
Косоруков подчеркнул, что европейские власти пытаются удерживать политические рейтинги за счет демонстрации силы и внешней угрозы, однако этот подход уже не работает.
«Это просто новая серия европейского шоу „Хочу мир, но чтобы все дрожали“. Рейтинги, впрочем, падают — зрители устали от повторов. ЕС находится в состоянии внутреннего кризиса: союз теряет влияние в глобальной политике, а попытки компенсировать это за счет силового давления лишь усугубляют ситуацию. Если ЕС хочет мира, может, сначала перестанет ссориться со своим отражением в зеркале?» — заключил эксперт.