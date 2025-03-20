Лидеры ЕС сохранили подход «мир через силу» на Украине

Лидеры ЕС подписали итоговый документ на саммите в Брюсселе, в котором они заявили, что сохранили свой подход «мир через силу» на Украине, сообщает РИА Новости .

Документ подписали 26 из 27 стран союза. В нем сказано, что европейцы готовы и дальше вводить санкции против России, а также удерживать замороженные российские активы.

Кроме того, лидеры ЕС подчеркнули в документе, что будут оказывать помощь Киеву на добровольной основе, с учетом национальных интересов отдельных государств. По их мнению, Украина должна находиться «в максимально сильной позиции».

Кроме того, Евросовет призвал Россию проявить «политическую волю» в контексте предложения о прекращении огня с Украиной.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева не станут проблемой, если будет соблюден ряд условий. Так, он заявил о необходимости наработки технических решений и проявления «политической воли» сторон.