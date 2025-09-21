ЕС не собирается автоматически вводить пошлины в 100% для Индии и Китая

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%. Объединение же заявило, что не собирается автоматически вводить такие тарифы, сообщает РИА Новости .

Эту тему обсудила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен с бельгийской газетой Soir. Она заявила, что в вопросе введения пошлин в 100% для Индии и Китая ЕС будет руководствоваться собственными интересами.

Фон дер Ляйен отметила, что Европа не собирается автоматически вводить 100-процентные тарифы для Индии и Китая, основываясь на предложении президента США.

Трамп предполагал, что подобные пошлины в отношении Индии и Китая смогут оказать давление на Россию, чтобы ускорить процесс мирного урегулирования на Украине.

Ранее президент США опять потребовал от Европы отказаться от российской нефти. Он предложил своему представителю при НАТО усилить давление на ЕС в этом направлении.