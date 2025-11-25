ЕС готов принять решение о использовании замороженных российских активов

Макрон: решение о замороженных активах РФ будет приято в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза в ближайшее время примут решение относительно использования замороженных российских активов, сообщает «Лента.ру» .

Выступая по итогам совещания «коалиции желающих», французский лидер подчеркнул, что данный шаг будет согласован со всеми европейскими странами, ЕС и Еврокомиссией.

По мнению Макрона, это решение предоставит Украине «ясную перспективу» и сохранит давление на Россию.

Ранее президент Франции допустил размещение военного контингента «коалиции желающих» в Киеве или Одессе после завершения конфликта — на «второй линии, вдали от фронта». Заявление прозвучало на фоне активных обсуждений в ЕС механизмов конфискации или использования доходов от замороженных российских активов, которые могут быть направлены на восстановление Украины.

