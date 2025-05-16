Ермак показал фото с Келлогом и советниками Франции, Германии и Великобритании

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак поделился в социальных сетях фотографией со спецпосланником президента США Китом Келлогом, а также советниками по нацбезопасности Франции, Германии и США, сообщает РБК .

«Мы согласовали позиции перед предстоящей встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле», — написал Ермак.

Российские переговорщики прибыли на встречу с украинской делегацией в Стамбуле, которая проходит 16 мая. Участие в ней также примут представители Турции и США.

Российско-украинские консультации должны были пройти 15 мая, однако их перенесли на следующий день. Накануне помощник президента и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявлял, что нынешние переговоры Москвы и Киева являются продолжением мирного процесса, прерванного в 2022 году.