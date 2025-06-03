Ермак планирует обсудить в США военную помощь и санкции против России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США. Он намерен обсудить военную помощь для ВСУ и новые санкции в отношении России, сообщает РБК .

Ермак планирует посетить Вашингтон вместе с министром экономики Украины Юлией Свириденко. Также с ним прибыли чиновники из Минобороны и офиса президента.

По некоторым данным, в Вашингтоне Ермак будет продвигать «важные для Украины вопросы», в первую очередь они касаются санкций против России и военной помощи для ВСУ. В том числе глава офиса президента Владимира Зеленского намерен пообщаться с администрацией лидера США Дональда Трампа.

Ранее Ермак заявил, что на переговорах в Стамбуле Киев передал Москве список из сотен украинских детей, которых требует вернуть на родину. Он уточнил, что теперь Украина ждет ответа от РФ по данному вопросу.

При этом помощник президента РФ и глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что среди этих детей нет ни одного похищенного. Они все были спасены из зоны боевых действий.