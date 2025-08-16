El Pais: ни к одному президенту Трамп не относился так почтительно, как к Путину

Американский президент Дональд Трамп не проявлял ни к одному мировому лидеру такую почтительность, как к российскому коллеге Владимиру Путину. Оценка политика со стороны главы США измеряется по тому, как он к нему относится во время встреч, сообщает ТАСС со ссылкой на материал El Pais.

«Ни к одному другому лидеру он не проявлял столько почтительности во время сроков своих полномочий, как к российскому», — указано в материале.

Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на американской Аляске вечером 15 августа. Американский президент тепло встретил российского коллегу и предложил вместе проехать на лимузине Cadillac до места переговоров.

После встречи на Аляске, Путин сказал, что надеется за заключение мирного договора по Украине в ближайшее время. По словам главы РФ, есть основания надеяться на это.