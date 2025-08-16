WSJ: Путин на встрече в Аляске сел в лимузин Трампа по его приглашению

Президент РФ Владимир Путин не стал соблюдать традицию езды за границей на отечественном автомобиле «Аурус» и сел в Cadillac американского главы Дональда Трампа по его приглашению. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на материал The Wall Street Journal (WSJ).

Трамп предложил Путину довезти того до места организации переговоров на американской машине. Это произошло после того, как главы государств провели встречу на летном поле в Анкоридже и вместе сфотографировались.

По данным The New York Times, в лимузине главы государств, предположительно, разговаривали без переводчика.

Перед прибытием Путина на Аляску к летному полю подъехал отечественный автомобиль «Аурус». На разных модификациях этой машины глава государства ездит с 2018 года, в том числе во время встреч за границей.