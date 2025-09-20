Эквадор может разместить на своей территории иностранные войска

В Эквадоре проведут референдум по вопросу о снятии конституционного запрета на размещение на территории страны иностранных военных баз. Соответствующий указ подписал президент Даниэль Нобоа, сообщает РИА Новости .

В начале сентября в столицу страны Кито прибыл с визитом госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что если власти Эквадора захотят, то Вашингтон может вернуть своих военных на территорию республики.

Он также напомнил, что американцы присутствовали в Эквадоре до 2009 года. По его словам, республика может стать союзником США в «очень стратегической части мира».

В конце сентября президент Эквадора подписал указ о проведении референдума, который бы привел к снятию запрета на размещение иностранных баз на территории страны.

С января прошлого года в республике произошло несколько чрезвычайных событий из-за преступлений, совершаемых преступными группировками. За первое полугодие 2025 года было зафиксировано 4557 предумышленных убийств.