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На саммите «Веймар+» в Мадриде европейские лидеры подтвердили намерение ужесточить санкционное давление на Москву, но их единство дало трещину, пишет газета «Известия» .

В то время как Франция и Великобритания продвигают идею военной поддержки Киева, Италия открыто выступила против отправки войск, обнажив противоречия внутри ЕС.

При этом участники встречи договорились о разработке новых ограничительных мер, хотя их потенциал практически исчерпан.

Как было заявлено, поддержка Украины будет продолжена, но без консенсуса по вопросу прямого военного вмешательства. Однако Европе следует наращивать оборонные мощности, признавая провал прежней стратегии сдерживания России, резюмировали главы делегаций саммита.

«Запад подошел к красной черте — полный разрыв отношений стал опасен для обеих сторон», — прокомментировал встречу экономист Станислав Ткаченко в интервью «Известиям».

По его оценке, даже гипотетические энергетические санкции за пределами ценового потолка не нанесут существенного урона адаптировавшейся российской экономике.

Парадоксально, но факт: пока дипломаты обсуждают новые ограничения, страны ЕС, включая Францию и Испанию, продолжают закупать российский СПГ. Этот диссонанс свидетельствует, что риторика единства все чаще расходится с экономическими реалиями континента, указано в публикации.