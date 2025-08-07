Эксперт сказал, что после встречи Путина и Уиткоффа интрига по-прежнему осталась

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин провели встречу, однако, к какой договоренности пришли стороны, пока неясно, сказал журналистам американист, политолог Андрей Кортунов.

«Уже почти сутки после разговора Уиткоффа и Владимира Путина интрига остается. Мы по-прежнему не знаем, в чем наметились точки соприкосновения сторон, насколько они были значительны и каковы шансы на то, что если такая договоренность есть, она также устроит украинскую сторону», — сказал Кортунов.

Эксперт отметил, что Россия не один раз сообщала, что может пойти на компромисс в украинском вопросе и прийти к его дипломатическому урегулированию.

Ранее российский лидер отметил, что переговоры с американским коллегой Путина Дональдом Трампом могут пройти в ОАЭ, так как страна является одним из подходящих мест для этого.