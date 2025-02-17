Эксперт пояснил, будет ли визит Трампа на 9 Мая сигналом улучшения отношений с РФ

Надежным маркером того, что российско-американские отношения перешли в конструктивное русло, станет приезд президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИАМО генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Переговоры РФ и США запланированы на 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

«Судить о том, как движется переговорный процесс, можно будет по тональности итоговых деклараций и коммюнике, а также по тому, как скоро состоятся второй тур и встреча на высшем уровне. Надежным маркером того, что двусторонние российско-американские отношения перешли в конструктивное русло станет приезд Трампа на празднование 80-летия Великой Победы в Москву», — сказал Сипров.

Он выразил сомнение, что в ближайшее время можно будет увидеть конкретные результаты переговоров. Это не значит, что стороны намерены вести переговорный процесс в закулисном формате, просто круг обсуждаемых проблем слишком велик, а темы значимы и для США, и для России.

«Я бы поостерегся от избыточных ожиданий от первого тура российско-американских переговоров: сколь-нибудь продуктивная коммуникация между нашими странами была свернута администрацией Байдена (Джо, экс-президента США — ред.), а наши отношения опустились до исторического минимума. Теперь российским и американским лидерам придется восстанавливать разрушенное. В этом смысле главное достижения в том, переговорный процесс стартовал, а значит, стороны готовы к диалогу», — отметил политолог.

По мнению Сипрова, символично, что была выбрана нейтральная площадка. Причем принимающая сторона также заинтересована в переформатировании глобальной политики на более справедливых принципах, тех, которые с подачи российского президента Владимира Путина стали называть многополярностью. Вероятнее всего, на этой же площадке в ближайшее время состоится встреча между Путиным и Трампом.

«Полагаю, ошибочно думать, что Россия сконцентрируется только на украинском вопросе, этот конфликт станет лишь одной из тем дискуссии. Напомню, в телефонном разговоре с Дональдом Трампом Владимир Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта, а это означает актуализацию предложений России 2021 года по формированию новой модели мировой безопасности. Вероятнее всего, эти тезисы легли в основу нашей переговорной позиции», — поделился эксперт.