Эксперт: Европа сорвала план Трампа о 5% на оборону НАТО

На саммите НАТО страны-участницы договорились увеличить оборонные расходы, но для Белого дома это не такая победа, как кажется. Европа фактически саботировала планы Дональда Трампа: 5% ВВП на оборону достигнуты не будут, сообщает «Царьград» .

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что 32 государства альянса согласились наращивать военные расходы к 2035 году.

«Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО», — заявил он, назвав это решение «историческим».

Однако не все готовы выполнять это требование. Например, Испания отказалась увеличивать взносы, и Трамп уже пригрозил ей удвоенными торговыми пошлинами. Почему для него так важно выжать из Европы больше денег?

Как отметил политолог Сергей Маркелов, Трамп приехал на саммит в Гаагу только ради этих 5%. Вся встреча свелась к одному вопросу, что вновь показало зависимость Европы от США. Если бы не этот пункт, президент США даже не появился бы на мероприятии — он считает такие собрания бесполезными.

«5% — это деньги. Из этих 5% 3,5% — это деньги, которые получит американский бюджет, американская оборонка. И, собственно, на эти деньги Европа будет покупать, потому что никакого оружия своего она особо не придумывает. Условно говоря, Трамп слетал заключить сделку с Европой на предмет того, что она теперь с 2030 года гарантированно, с 2035-го в обязательном порядке будет платить в американский бюджет серьёзные деньги. И на этот бюджет покупать оружие у американцев», — сказал Маркелов.

Еще одним итогом стало напряжение внутри ЕС. К странам-бунтарям — Словакии, Венгрии, Сербии — присоединилась Испания. Более того, к ней могут примкнуть и другие государства. Причина — оговорка в резолюции: до 2029 года страны могут пересмотреть свою позицию. Так что отказ Мадрида — лишь начало.