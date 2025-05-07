Эксперт Белов: персона Мерца повлияла на то, что его не избрали в I туре
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В выборах канцлера Германии сыграла важную роль персона Фридриха Мерца, сообщил заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов.
Это повлияло на то, что Мерц не был избран канцлером в первом туре голосования.
«Возможно кто-то был обижен его трансатлантизмом, кто-то — тем, то что он богатый человек и летает на личном самолете, кто-то обижен его выступлением 29 января, когда он подыгрывал „Альтернативе для Германии“», — сказал Белов в ходе круглого стола на тему «Новая правительственная коалиция Германии: какими будут приоритеты страны?»
Политологи и эксперты отмечают, что одно время Мерц выпал из крупной немецкой политики. Его принято считать человеком старой формации.
6 мая парламент Германии провел второй тур выборов немецкого канцлера, по результатам которого лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц все-таки был избран на этот пост.