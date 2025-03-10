Эксперт: атаки по РФ могут указывать, что США продолжают поставки оружия ВСУ

Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что массированные атаки беспилотников и ракет по Крыму, Донбассу, Новороссии и другим регионам России могут говорить о продолжающихся поставках американского оружия на Украину.

«(США - ред.) могут говорить, что прекращают поставки и так далее. Это ложь», — высказал мнение Киселев в эфире «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки противник запустил по РФ около 250 беспилотников, а территория Крыма атакуется круглосуточно. Своими действиями Запад лишь в очередной раз демонстрирует свое лицемерие.

Военный эксперт добавил, что ограничения, введенные США в отношении обмена разведывательной информацией с Украиной, не повлияют на интенсивность атак на российские города. Украинские военные получают разведданные, в том числе от французских спецслужб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев демонстрирует пока недостаточно желания для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.