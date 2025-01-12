сегодня в 13:07

Экс-замминистра обороны Британии арестовали по подозрению в педофилии

По информации газеты The Sun, бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина арестовали. 66-летнего мужчину подозревают в педофилии, сообщает ТАСС .

Каплин пришел на встречу с несовершеннолетним мальчиком на железнодорожный вокзал в городе Хоуве. Там его задержала полиция.

В американских правоохранительных органах подтвердили арест Каплина. В отношении экс-замминистра обороны начали расследование.

Известно, что летом прошлого года его исключили из Лейбористской партии. Причину такого решения не назвали, однако отметили, что обвинения серьезные.

На арест Каплина отреагировал американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что теперь понятно, почему партия проголосовала против расследования массовых сексуальных преступлений — потому что «они виновны».

Ранее Райсуд Зугдиди в Грузии арестовал двоих обвиняемых в убийстве россиянина во время разбойного нападения в высокогорном регионе Сванети.