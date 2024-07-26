На Украине заявили, что Зеленский не сможет провести переговоры с Россией

Владимир Зеленский не сможет провести переговоры с Россией, Киев нуждается в политическом переформатировании, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам бывшего украинского чиновника ни сам Зеленский, ни менеджеры его офиса не готовы к переговорам.

«Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню. Но он… был хорошим „продавцом войны“, но не сможет стать „продавцом мира“, — отметил эксперт, его слова цитирует ТАСС.

Ранее Зеленский заявил о возможности переговоров с Москвой о прекращении конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что реальных оснований к переговорам пока нет.