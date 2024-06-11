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Риттер: швейцарский саммит по Украине терпит крах еще до старта

Бывший разведчик из США Скотт Риттер в беседе с RT заявил, что «мирный саммит» по Украине провалился еще до своего начала. По его словам, в ходе мероприятия не удастся достичь единого консенсуса и оказать давление на Россию.

Риттер также пояснил, почему США разрешили украинцам использовать западное оружие для атак по России. По его мнению, в Вашингтоне намеревались создать «политические реалии», при которых Москве придется согласиться с выдвинутыми на швейцарском саммите требованиями.

«А Соединенные Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — добавил экс-разведчик.

Ранее Скотта Риттера не выпустили из США для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).