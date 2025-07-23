Экс-посол США обиделся на Лаврова, который не называл его «господином»

Бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров называл его по имени, тогда как по протоколу нужно было говорить «господин посол». В целом, по признанию политика, у него были «сложные» отношения с руководителем российской дипломатии. Об этом он рассказал в интервью признанному иноагентом журналисту Юрию Дудю*, сообщает Газета.ru .

«С Лавровым было сложно, он не простой человек. Он не дипломат, он очень воинственный», — утверждает бывший американский посол в Москве.

Между тем спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Майкл Макфол был «терминатором» американской дипломатии, когда работал послом в России. По словам официального представителя дипведомства, американец «уничтожал переговорный инструментарий и насаждал оголтелую публичную риторику вмешательства во внутренние дела».

Ранее Макфол ответил, какие пять уступок США могли предложить по Украине.

* Признан иностранным агентом по решению Минюста России