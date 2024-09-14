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Экс-посол Британии предрек эскалацию конфликта при ударах западным оружием по РФ

Экс-посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок заявил, что удары западными оружием по РФ обернется эскалацией конфликта на Украине, пишут « Известия » со ссылкой на Financial Times.

Он призвал всерьез задуматься над предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях в случае разрешения ракетных ударов Storm Shadow по территории РФ.

«Мы действительно не хотим эскалации», — сказал экс-посол.

Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».