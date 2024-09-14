Экс-посол Британии предрек эскалацию конфликта при ударах западным оружием по РФ
Экс-посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок заявил, что удары западными оружием по РФ обернется эскалацией конфликта на Украине, пишут «Известия» со ссылкой на Financial Times.
Он призвал всерьез задуматься над предупреждением президента России Владимира Путина о последствиях в случае разрешения ракетных ударов Storm Shadow по территории РФ.
«Мы действительно не хотим эскалации», — сказал экс-посол.
Ранее в Кремле заявили, что недавнее высказывание президента России Владимира Путина о западных ракетах достигло адресатов и было четко понято. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что послание Верховного главнокомандующего оказалось «предельно четким и однозначным».