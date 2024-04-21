Экс-министр Карабаха Варданян связался с семьей впервые с начала голодовки

Сейчас Варданян находится в заключении в Азербайджане. С 5 апреля он объявил голодовку.

В заявлении семьи политика говорится, что Варданян по телефону отметил, что был «в полной изоляции», в тюрьме ему не разрешали даже читать. Заключенному измеряют только артериальное давление, больше никак не следят за ним. Семья высказала опасение, что состояние здоровья экс-министра может ухудшиться.

Родные Варданяна требуют власти страны разрешить медикам Международного комитета Красного Креста посетить его. Это нужно, чтобы получить объективные сведения о состоянии здоровья заключенного, а также для обеспечения всей необходимой медпомощью пока он голодает.

Варданяна задержали и арестовали осенью прошлого года, когда он попытался выехать в Армению после антитеррористической операции Азербайджана. Экс-министра обвинили в незаконном пересечении границы, финансировании терроризма, а еще создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований.